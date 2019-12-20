Армия Сирии отразила две атаки боевиков в Идлибе

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Сирии в ночь с четверга на пятницу отразили два нападения боевиков террористических группировок "Хайат Тахрир аш-Шам", "Ансар ат-Таухид" и "Хуррас ад-Дин" в провинции Идлиб, погибли 17 сирийских военнослужащих, потери радикалов составили до 200 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил в пятницу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"В 21:45 19 декабря 2019 года после артиллерийской подготовки около 300 боевиков из состава группировок "Хуррас ад-Дин" и "Хайат Тахрир аш-Шам" при поддержке бронетехники предприняли попытку прорыва в направлении населенного пункта Синджар провинции Идлиб на участке Аджаз - Телль-Хазна. Незаконные вооруженные формирования (НВФ) вклинились в оборону подразделений ВС Сирийской Арабской Республики на глубину до 1,5 км, однако были остановлены артиллерийским огнем и ударами авиации. <...> В 22:05 19 декабря 2019 года до 400 членов террористических группировок "Ансар ат-Таухид" и "Хайат Тахрир аш-Шам" при поддержке боевых машин пехоты и пикапов с крупнокалиберными пулеметами атаковали позиции правительственных сил на участке Суккаят - Зарзур с целью прорыва в направлении населенного пункта Абу-Дали провинции Идлиб", - сказал генерал.

По его словам, обе атаки были отбиты сирийскими военнослужащими, которые потеряли 17 человек убитыми и 42 ранеными. "Потери боевиков террористических группировок составили до 200 человек убитыми и ранеными", - отметил Боренков.

Он отметил, что первая атака была отбита в период с 00:40 до 01:35 пятницы. "НВФ были отброшены подошедшими резервами, оперативно переброшенными сирийским командованием. К 03:00 прорыв боевиков на данном участке был ликвидирован", - сообщил генерал.

Второе нападение было остановлено на минном поле, в результате чего нападавшие понесли значительные потери от огня подразделений первого эшелона сирийской армии. "К 02:00 20 декабря атака вооруженных группировок была отражена", - добавил Боренков.

По его словам, всего за минувшие сутки было зафиксировано 58 обстрелов со стороны НВФ, находящихся на территории идлибской зоны деэскалации.