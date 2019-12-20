Власти Эквадора могут пересмотреть решение об отключении вещания RT

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Посол Эквадора в Москве Хулио Сесар Прадо Эспиноса сообщил, что власти страны могут пересмотреть решение об отключении вещания российского телеканала RT, если стороны предпримут шаги по установлению диалога. Об этом он рассказал в интервью газете " Известия ", опубликованном в субботу.

"Власти Эквадора решили прекратить вещание RT по причинам, которые может объяснить только Национальный совет по делам телекоммуникаций. Насколько я знаю, они имеют исключительно технический характер. Я не могу отвечать за них, но мы считаем, что это решение может быть пересмотрено после того, как будут предприняты шаги по установлению диалога между сторонами", - рассказал дипломат.

Посол Эквадора в РФ добавил, что лично попытается посодействовать решению этого вопроса.

15 ноября Национальная кабельная сеть Эквадора отключила телеканал RT от вещания. При этом прекращение вещания произошло без предварительного уведомления и объяснения причин такого решения. 27 ноября об исключении RT из пакета вещателей заявила и боливийская компания Cotas, предоставляющая доступ в интернет и услуги кабельного телевидения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти решения, выразила обеспокоенность ухудшением положения российских СМИ в Латинской Америке.