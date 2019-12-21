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Кризис в Сирии

Al Jazeera: за сутки 18 тыс. сирийских граждан покинули Идлиб из-за эскалации ситуации

Как сообщает телеканал, мирные жители направились в сторону турецкой границы

ТАСС, 21 декабря. Не менее 18 тыс. человек покинули провинцию Идлиб за 24 часа после увеличения числа атак в регионе. Об этом в субботу сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные наблюдателей ООН.

По данным телеканала, мирные жители провинции в пятницу направились из провинции Идлиб в сторону турецкой границы.

В ночь с четверга на пятницу вооруженные силы Сирии отразили два нападения боевиков террористических группировок "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ экстремистской организации "Джебхат ан-Нусра"), "Ансар ат-Таухид" и "Хуррас ад-Дин" в провинции Идлиб, погибли 17 сирийских военнослужащих, еще 42 были ранены.

Теги
СирияТурцияКризис в Сирии
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