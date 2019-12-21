СМИ: премьер Индии созвал срочное заседание правительства из-за протестов

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал в субботу экстренную встречу кабинета министров для обсуждения ситуации с безопасностью в стране на фоне продолжающихся протестов и беспорядков против нового закона о гражданстве. Об этом сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники в правительстве.

В Индии проходят протесты из-за закона о гражданстве. Больше всего возмущены мусульмане

Ранее на текущей неделе Моди призвал немедленно прекратить беспорядки и заверил, что новый закон не ущемляет права верующих. Он, в частности, пояснил, что закон "предназначен только для тех, кто столкнулся с многолетними преследованиями за рубежом и не имеет другого места [для убежища], кроме Индии".

Среди погибших - ребенок

Как сообщает Business Standard, одним из погибших во время протестов в северном штате Уттар-Прадеш стал восьмилетний мальчик.

Ранее газета The Times of India сообщила, что всего в Уттар-Прадеше за три дня погибли 11 человек, десятки получили серьезные травмы и ранения, в том числе огнестрельные. Жертвы отмечены при столкновениях с полицией в городах Лакхнау, Варанаси, Мирут, Биджнор, Самбхал, Канпур, Фирозабад.

В ряде районов штата, в том числе в столице Лакхнау, ограничена работа интернета и мобильной связи. В некоторых городах объявлен комендантский час.