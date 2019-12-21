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Ситуация на Корейском полуострове

Абэ обсудил с Трампом по телефону ситуацию вокруг КНДР

Премьер Японии раскритиковал политику Пхеньяна и некоторые провокационные действия с его стороны, включая ракетные пуски

ТОКИО, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в субботу провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Об этом глава японского правительства заявил журналистам по итогам беседы.

"Мы проанализировали текущую ситуацию вокруг Северной Кореи и обсудили наши будущие действия", - сказал он. Абэ также раскритиковал нынешнюю политику Пхеньяна и ряд провокационных действий с его стороны, включая ракетные пуски. "Необходимо работать над денуклеаризцией посредством мирного диалога", - добавил премьер.

Вместе с тем он не привел никакой информации о том, обсудили ли стороны состоявшийся в пятницу и субботу визит президента Ирана Хасана Роухани в Токио

Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на встрече 30 июня в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне переговоры о денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения саммита двух лидеров в Ханое в феврале текущего года. В соответствии с этой договоренностью 5 октября представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но наладить диалог не удалось. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале консультаций и посоветовал американской стороне лучше обдумать свою позицию, при этом в Госдепартаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.

Теги
ЯпонияСШАИранКНДРСитуация на Корейском полуостровеРоухани, ХасанАбэ, СиндзоТрамп, Дональд
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