ТАЛЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией. Об этом он сказал в субботу в беседе с эстонским порталом ERR .

"Я такой же, как и многие люди в Западной Европе, которые всегда надеются, что у нас будут лучшие отношения с Россией, - сказал он. - Мы всегда надеемся".

"Мы хотим иметь лучшие коммерческие отношения, мы хотим иметь больше торговли, но это всегда так разочаровывает, поскольку у нас ужасные проблемы [c РФ]", - добавил Джонсон. В связи с этим он упомянул инцидент в Солсбери и "ужасные проблемы, которые возникают в <...> отношениях [Великобритании] с Россией".

В субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Таллин, где заверил своего эстонского коллегу Юри Ратаса в безоговорочной поддержке безопасности республики. Помимо встречи с Ратасом Джонсон посетил британских военнослужащих, несущих службу на военной базе Тапа неподалеку от Таллина. На базе в рамках многонационального батальона НАТО дислоцированы 850 британских военнослужащих из королевского гусарского полка. Вместе с ними службу на базе несут военнослужащие из Эстонии, Франции и Дании.

Джонсон отобедал вместе с британскими военными, пообщался с ними и произнес речь, во время которой назвал войска Соединенного Королевства "самым ярким символом" того, что Великобритания привержена делу безопасности и стабильности Европы и после Brexit.

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва "с высокой долей вероятности" причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла это, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. После этого ряд стран, в том числе Великобритания и США, сообщили о высылке дипломатов из РФ, Москва ответила аналогичными мерами.