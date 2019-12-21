Spiegel: ФСБ передала в 2012 году правоохранительным органам Германии данные по Хангошвили

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Представитель ФСБ передал в 2012 году Федеральному ведомству по уголовным делам ФРГ (БКА) список с именами 19 террористов, среди которых был Зелимхан Хангошвили, убитый в Германии в августе. С таким утверждением выступил в субботу журнал Der Spiegel.

По информации издания, спустя четыре года - в 2016 году - Хангошвили переселился в Германию. Как ранее сообщали немецкие СМИ, он проживал в Берлине с супругой и двумя детьми.

На пресс-конференции в четверг президент России Владимир Путин сообщил, что вопрос о выдаче Хангошвили обсуждался на уровне спецслужб, но официальный запрос через прокуратуру Россия не направляла, так как получала, "по сути, отрицательный ответ". Он напомнил, что "Хангошвили был абсолютно кровавым убийцей", который только в одной из акций на Кавказе убил 98 человек.