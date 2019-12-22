Трамп обсудил с Абэ развитие событий вокруг Ирана и КНДР

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ договорился продолжать тесное сотрудничество в свете последних "угрожающих заявлений КНДР". Об этом сообщил в субботу вечером представитель Белого дома Джадд Дир.

"Стороны обсудили ряд двусторонних вопросов, включая торговлю, - отметил Дир. - Лидеры также рассмотрели последнее развитие событий вокруг Ирана и КНДР". В Токио 20-21 декабря с визитом находился президент Ирана Хасана Роухани.

"Президент Трамп и премьер-министр Абэ договорились продолжать тесные связи и координацию, в частности, в свете последних угрожающих заявлений со стороны КНДР", - информировали в Белом доме.