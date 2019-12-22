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Глава МИД Греции указал на незаконность турецко-ливийского морского меморандума

Никос Дендиас также отметил необходимость политического урегулирования ливийского кризиса в контексте усилий специального представителя генсека ООН по Ливии Гасана Саламе и запланированной встречи в Берлине

АФИНЫ, 22 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Греции Никос Дендиас, неожиданно совершивший визит в воскресенье в ливийский город Бенгази, назвал необоснованным и противоречащим международному праву меморандум о разграничении морских зон, подписанный Турцией с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, функционирующим в Триполи. Соответствующее заявление он сделал на встрече с начальником Ливийских вооруженных сил фельдмаршалом Халифой Хафтаром, сообщила пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.

Дискуссия была посвящена ситуации в Ливии и перспективам урегулирования кризиса в этой стране. "Дендиас поднял вопрос о двух необоснованных соглашениях, подписанных между Турцией и [ливийским] правительством в Триполи, проанализировав позиции Греции и подчеркнув тот факт, что содержание этих текстов полностью противоречит международному праву и международному морскому праву", - говорится в сообщении.

Глава МИД Греции также указал на необходимость политического урегулирования ливийского кризиса в контексте усилий специального представителя генсека ООН по Ливии Гасана Саламе и запланированной встречи в Берлине, отметили в пресс-службе.

На встрече также присутствовал специальный представитель МИД Греции по Ливии посол Христодулос Лазарис. Встреча произошла в продолжение визита, который совершил председатель парламента Ливии Акила Салех Иса в Афины 12 декабря, а также последующего общения министра иностранных дел с ним, напомнили в пресс-службе МИД Греции.

После этого визита, по данным ведомства, Дендиас отправился в Каир, где встретился со своим египетским коллегой Самехом Шукри. После этого глава МИД Греции вылетит на Кипр, и проведет встречу в Ларнаке с кипрским министром иностранных дел Никосом Христодулидисом.

Ситуация в Ливии

28 ноября в Стамбуле между Турцией и правительством в Триполи был подписан меморандум о взаимопонимании, первый пункт которого предусматривает налаживание военного сотрудничества, а второй касается разграничения морских зон между странами, что, в частности, предусматривает возможность разведки и добычи Турцией полезных ископаемых в исключительной экономической зоне Ливии. Палата представителей (ПП, избранный парламент) страны назвала эти договоренности нелегитимными, призвав ООН лишить триполийский кабмин международного мандата и обратившись в Лигу арабских государств (ЛАГ) с требованием применить положения договора о коллективной обороне стран - членов в ответ на угрозу вторжения.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.

Реакция Греции на морской меморандум

Греция резко отреагировала на подписанный Анкарой с базирующимся в Триполи правительством меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией, назвав его лишенным юридической силы. МИД Греции объявил посла Ливии в Греции персоной нон грата из-за этого документа, и ему пришлось покинуть страну. По оценке греческого МИД, документ, в котором имеются координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных морских зон (ИЭЗ) Турции и Ливии, лишает шельфа и ИЭЗ греческие острова, которые находятся между Турцией и Ливией. Турция опубликовала и карту таких морских зон с учетом турецко-ливийского меморандума.

Меморандум уже был ратифицирован парламентом Турции, утвержден президентом Турции Тайипом Эрдоганом. В свою очередь Греция направила послания генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности ООН, требуя осудить меморандум по морским зонам, подписанный Турцией и Ливией, а также не регистрировать его в ООН. В посланиях отмечалось, что турецко-ливийское соглашение "было заключено недобросовестно и нарушает морское право, поскольку морские зоны Турции и Ливии не являются смежными, а также не существует общей морской границы между двумя государствами". Кроме того, в посланиях говорилось, что "соглашение не принимает во внимание греческие острова и их право иметь морские зоны (континентальный шельф и исключительные экономические зоны)".

Теги
ТурцияГрецияЛивия
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