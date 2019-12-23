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Ситуация на Корейском полуострове

Мун Чжэ Ин предупредил, что рост напряженности в регионе невыгоден КНДР

Президент Южной Кореи отметил "важную роль" Китая в усилиях по денуклеаризации и установлению прочного мира на Корейском полуострове

СЕУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Рост напряженности на Корейском полуострове невыгоден Сеулу, Пекину и Пхеньяну. Об этом заявил в понедельник президент Республики Корея Мун Чжэ Ин перед началом переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, сообщила его администрация.

"Сложившаяся ситуация, в которой диалог между Северной Кореей и США приостановлен, а напряженность на Корейском полуострове нарастает, не отвечает интересам ни наших двух стран, ни КНДР", - подчеркнул Мун Чжэ Ин. Он добавил, что уходящий год ознаменован "множеством достижений и перемен в отношениях Южной Кореи и Китая, а также в сфере безопасности на Корейском полуострове".

Мун Чжэ Ин отметил "важную роль" Китая в усилиях по денуклеаризации и установлению прочного мира в Корее, выразив надежду, что Сеулу и Пхеньяну удастся достичь результатов в достижении безъядерного статуса региона.

Си Цзиньпин в ответ выразил надежду, что визит Мун Чжэ Ина в Китай поможет дальнейшему развитию двусторонних отношений и трехстороннего сотрудничества с участием Китая, Южной Кореи и Японии.

Мун Чжэ Ин прибыл в понедельник в Пекин, где провел саммит с Си Цзиньпином, после этого у президента Республики Корея запланирована трехсторонняя встреча с участием премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в китайском городе Чэнду. Как ожидается, темой обсуждения станет сотрудничество трех стран в Северо-Восточной Азии, вопросы региональной и международной повестки, а также взаимодействие Сеула, Токио и Пекина в процессе денуклеаризации Корейского полуострова.

Теги
КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяМун Чжэ Ин
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