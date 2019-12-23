МИД КНР назвал фарсом историю о том, что иностранные заключенные работают в тюрьме Шанхая

ПЕКИН, 23 декабря. /ТАСС/. Сообщения о том, что в шанхайской тюрьме Цинпу против своей воли работают иностранные заключенные, являются выдумкой, а также желанием автора истории привлечь к себе внимание. Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Как сообщил ранее британский телеканал Sky News, шестилетняя девочка из Лондона во время подписи купленных в сети магазинов Tesco рождественских открыток обнаружила на одной из них послание от заключенных тюрьмы Цинпу, которые якобы должны работать против своей воли. По данным телеканала, сообщение было от людей, находящихся в отделении для иностранных граждан, в нем также была просьба связаться с бывшим журналистом, британцем Питером Хамфри, который в 2014-2016 годах отбывал заключение в этой тюрьме. Как сообщил телеканал, отец девочки вышел на связь с Хамфри, который заявил, что, предположительно, знает, кто мог оставить послание на открытке.

"Мы видели соответствующие сообщения средств массовой информации. Это фарс, выдуманный мистером Хамфри", - заявил Гэн Шуан. "Он просто не может оставаться спокойным и должен время от времени притягивать к себе внимание людей, чтобы его не забыли", - сказал он.

По словам дипломата, "этот выдуманный фарс уже устарел". Он также посоветовал Хамфри "придумать что-нибудь новое, если тот хочет привлечь внимание". "Я хотел бы ответственно заявить, мы спрашивали у соответствующих ведомств, в шанхайской тюрьме Цинпу не существует никакого [использования] подневольного труда иностранных заключенных", - подчеркнул официальный представитель МИД КНР.

Торговая сеть Tesco, узнав о случившемся, приостановила сотрудничество с поставщиком рождественских открыток, а также изъяла карточки из продажи до завершения расследования.

В августе 2014 года суд в Шанхае признал британца Питера Уильяма Хамфри и его супругу американку китайского происхождения Юй Инцзэн виновными в незаконном получении доступа к персональным данным и приговорил их к заключению в тюрьме Цинпу. Как установил суд, супруги приобрели 256 фрагментов персональных данных, касающихся регистрации места жительства, выездов за рубеж, записей телефонных разговоров граждан, заплатив за каждый от 800 до 2000 юаней (от $114 до $285). Хамфри был приговорен к двум годам и двум месяцам тюремного заключения, а также к штрафу в 200 тыс. юаней ($28,5 тыс.). Его супруга Юй Инцзэн - к двум годам тюремного заключения и штрафу в 150 тыс. юаней ($21,4 тыс.). После освобождения в 2016 году Хамфри был выслан из КНР.