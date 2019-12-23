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Гибель саудовского журналиста в Турции

Лондон выступил за справедливость по делу Хашкаджи, но против смертной казни

Саудовский суд ранее приговорил к казни пятерых фигурантов дела об убийстве журналиста

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. МИД Великобритании призвал Саудовскую Аравию привлечь всех ответственных к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи, однако высказался против применения к ним смертной казни. Об этом говорится в распространенном заявлении главы Форин оффиса Доминика Рааба.

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Ранее в понедельник суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Хашкаджи к смертной казни. Еще трое осуждены в общей сложности на 24 года лишения свободы, а всего по делу проходили 11 человек.

"Убийство Джамаля Хашкаджи было ужасным преступлением. Семья Хашкаджи заслуживает того, чтобы в этом деле жестокого убийства восторжествовала справедливость. Саудовская Аравия должна гарантировать, чтобы все виновные понесли наказания, и чтобы такое чудовищное преступление не могло повториться вновь", - заявил Рааб.

При этом, как отмечается в коммюнике внешнеполитического ведомства, "Великобритания принципиально осуждает применение смертной казни при любых обстоятельствах".

Теги
ВеликобританияСаудовская АравияГибель саудовского журналиста в ТурцииХашкаджи, Джамаль
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