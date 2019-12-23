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Полиция применила дымовые шашки для разгона демонстрантов в Париже

Десятки манифестантов спустились в метро, устроив у турникетов акцию протеста против пенсионной реформы

ПАРИЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции Парижа применили дымовые шашки для разгона демонстрантов, организовавших акцию протеста против пенсионной реформы на станции метро Гар-де-Льон (юго-восток города). Прямую трансляцию с места событий ведет телеканал LCE.

Отмечается, что десятки манифестантов спустились в понедельник днем в метро, устроив у турникетов акцию протеста против предложенной правительством реформы. Манифестанты жгли файеры и бросали в прибывших на место жандармов и полицейских все, что попадалось им под руку. Для разгона демонстрантов правоохранители применили дымовые шашки, после чего манифестанты покинули станцию метро. В настоящий момент забастовщики проводят акцию протеста у Лионского вокзала, на месте присутствуют усиленные отряды полиции.

Гар-де-Льон является пересадочным узлом линий 1 и 14 парижского метрополитена. Он образует единый пересадочный комплекс с одноименной станцией системы скоростного общественного транспорта RER и имеет выход к Лионскому вокзалу и линиям пригородных электричек Transilien.

Серия забастовок по призыву французских профсоюзов началась во Франции 5 декабря. В манифестациях принимают участие работники транспорта, врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий, недовольные предстоящей реформой пенсионной системы. Среди главных причин для недовольства французов - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для нескольких десятков категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст, по достижении которого человеку положены выплаты в полном размере (сейчас при должной выслуге лет он составляет 62 года). Представители профсоюзов заявили, что намеченные властями меры не отвечают их требованиям, пообещав продолжать забастовку, несмотря на предстоящие Рождество и Новый год.

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Франция
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