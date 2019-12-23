МИД Турции: приговор по делу об убийстве журналиста Хашкаджи далек от ожиданий республики

АНКАРА, 23 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил в понедельник, что решение суда Саудовской Аравии в отношении фигурантов дела об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи, не соответствует ожиданиям республики.

"Решение суда Саудовской Аравии, оглашенное сегодня, не соответствует ни ожиданиям нашей страны, ни ожиданиям мирового сообщества", - говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства.

Аксой также подчеркнул, что "до сих пор остается неизвестной судьба тела покойного Хашкаджи, а также мотивы зачинщиков убийства и их местных пособников, если они были". В Анкаре назвали это "фундаментальным недостатком с точки зрения достижения справедливости". Турция также все еще рассчитывает, что Эр-Рияд пойдет на "судебное сотрудничество" с Анкарой по этому делу.

Ранее в понедельник пять обвиняемых по этому делу были приговорены к смертной казни, еще трое осуждены в общей сложности на 24 года лишения свободы. Всего по делу проходили 11 человек. В генеральной прокуратуре королевства подчеркнули, что "все, кто были признаны виновными, предстали перед судом".

Журналист Джамаль Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где писал для газеты The Washington Post. Он пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября 2018 года обнародовала предварительные итоги расследования: 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозила смертная казнь. Как заявлял Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать. Турецкий суд 5 декабря 2018 года выдал ордер на заочный арест бывшего заместителя главы Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири, Сауда аль-Кахтани и еще 15 саудовцев, обвиняемых в непосредственной расправе над журналистом.

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