В ЛНР подтвердили достижение договоренности о проведении обмена пленными до конца года

ЛУГАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. В Луганской народной республике (ЛНР) подтвердили достижение с Украиной договоренности о проведении обмена удерживаемыми лицами до конца текущего года. Участники минских переговоров в ходе состоявшейся сегодня видеоконференции достигли договоренности о проведении обмена удерживаемыми лицами до конца года, сообщила представитель республики в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

"В рамках видеоконференции нам удалось достичь определенных компромиссов. Мы достигли договоренности, обговорили договоренность освободить людей до конца года", - приводит ее слова агентство Луганскинформцентр

Ранее о достижении договоренности сообщил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

По итогам состоявшегося в Париже 9 декабря саммита "нормандской четверки" стороны договорились об обмене пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" до Нового года, призвали обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также решили поддержать соглашение в рамках Контактной группы по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года. Однако в ходе состоявшейся в Минске 18 декабря встречи участников контактной группы достичь договоренностей о проведении обмена удерживаемыми лицами не удалось из-за позиции представителей Киева. В результате стороны договорились провести в понедельник видеоконференцию по этому вопросу.