СМИ: Анкара и Вашингтон обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

АНКАРА, 23 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын провел в понедельник переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. Об этом сообщает телеканал NTV.

По его данным, в ходе телефонного разговора стороны обсудили обстановку в Сирии и Ливии. Кроме того, Калын указал на решительность Анкары в вопросе ситуации в Восточном Средиземноморье.

Между тем, как ожидается, турецкая делегация должна обсудить в понедельник с российскими коллегами в Москве ситуацию в сирийском Идлибе и Ливии.

18 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в состав делегации войдут замминистра иностранных дел, замглавы Минобороны, а также представители разведки и нацбезопасности.

В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. В Тобруке заседает международно признанный парламент. 4 апреля Хафтар объявил о начале операции в столице с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь Сарадж отдал приказ быть готовыми к обороне всем подконтрольным ему военизированным формированиям, которые начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму со стороны ЛНА. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи.