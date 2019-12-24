Елизавета II считает, что уходящий год не был простым для Великобритании

ЛОНДОН, 24 декабря. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II считает, что уходящий год был не самым простым для страны, однако уверена, что небольшие уступки навстречу друг другу способны уменьшить даже серьезные расхождения во мнениях. Об этом говорится в рождественском послании, с которым монарх должна выступить во вторник. Выдержки из него приводит агентство Press Association.

"Дорога, конечно, не всегда [была] гладкая, и иногда в этом году она могла показаться довольно ухабистой, но небольшие шаги способны оказать огромное влияние, - отмечается в послании главы государства. - Маленькие шаги, сделанные с верой и надеждой, могут помочь преодолеть давние разногласия и глубинные расхождения во мнениях, принеся гармонию и понимание".

Традиционную речь 93-летняя Елизавета II произнесет в конце года, который был отмечен серьезными разногласиями противников и сторонников выхода королевства из Евросоюза. Линия раскола прошла через все общество, и ведущие политические партии не стали исключением. В итоге депутаты несколько раз не могли согласовать "бракоразводную" сделку с ЕС, премьер-министру Терезе Мэй пришлось уйти в отставку, а пришедшему ей на смену Борису Джонсону - провести досрочные парламентские выборы. Убедительная победа Консервативной партии Джонсона на этих выборах помогла сдвинуть процесс Brexit с мертвой точки - Палата общин с пятой попытки одобрила законопроект о выходе из ЕС.

При этом The Times, которая, как и все другие британские газеты, посвятила во вторник предстоящему посланию Елизаветы II свою передовицу, считает, что Ее Величество под "ухабистой дорогой" имеет также в виду и выдавшийся сложным год для королевской семьи. Начался он с того, что супруг королевы герцог Эдинбургский Филип попал в ДТП, перевернувшись на своем Land Rover Freelander. И хотя принц, которому на тот момент было 97 лет, не пострадал, история наделала много шуму. Позже в центре внимания СМИ оказался внук Елизаветы II принц Гарри и его супруга, американская актриса и фотомодель Меган Маркл, которые решили подать в суд на несколько британских таблоидов.

Под конец года сын королевы принц Эндрю временно отказался от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи. Причиной стал скандал вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

В своей речи, которая уже была записана, Елизавета II также затронет тему международного сотрудничества, взяв в качестве примера высадку союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. 75-летние его события отмечалось в этом году. "Захотев оставить в прошлом былые разногласия и двигаться вместе вперед, мы чтим свободу и демократию, которая была однажды завоевана для нас столь большой ценой", - заявит монарх.