Задержанные у Курил японские суда вернулись в Японию

ТОКИО, 24 декабря. /ТАСС/. Пять японских рыболовецких судов, задержанные ранее российскими пограничниками в водах у южной части Курильских островов за нарушение правил лова, вернулись обратно в Японию после освобождения. Как сообщил во вторник телеканал NHK, все шхуны прибыли в порт Немуро (префектура Хоккайдо).

Японские рыбаки были отпущены сегодня утром после уплаты штрафа в размере 6,4 млн рублей. Их признали виновными в административном нарушении в связи с несоответствием в бортовой документации. После проведения инспекции стало известно, что они выловили на 7,5 тонны осьминога больше, чем указали в документах.

Правительство Японии назвало "неприемлемым" задержание этих судов, исходя из своей позиции в отношении принадлежности южной части Курил. Оно призвало в кратчайшие сроки освободить шхуны и их команды из соображений гуманности. Никто из моряков не предъявил жалоб, состояние их здоровья также оценивается как нормальное.