Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований Украины

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований (ГБР), которым досрочно прекращаются полномочия главы ведомства и его заместителей. Об этом во вторник сообщил секретариат Верховной рады.

Теперь глава государства в течение пяти дней должен назначить временно исполняющего обязанности главу ведомства вместо Романа Трубы, который был избран на должность конкурсной комиссией в декабре 2017 года.

Директора ГБР по новому закону также будут выбирать на конкурсной основе. Он получит полномочия единолично принимать решения и будет нести всю ответственность за результаты работы ведомства. Директор наделен правом назначать заместителей, которых ранее выбирали на конкурсной основе.

Кроме того, закон предусматривает, что следователи по делу "майдана" будут переведены без обязательного конкурса из Генеральной прокуратуры Украины в ГБР.