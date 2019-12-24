В ЛНР заявили, что дату обмена удерживаемыми лицами объявят после верификации "отказников"

ЛУГАНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Дата и формула обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) будут объявлены после верификации списков с учетом лиц, отказавшихся от обмена. Об этом во вторник сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

"Омбудсмены ЛНР и ДНР в присутствии представителя ОБСЕ должны лично убедиться, что люди действительно и по собственной воле отказываются от обмена, а не делают это под давлением украинских властей или тюремной администрации, - написал он в Telegram-канале. - Процедурная тонкость в том, что прежде чем быть внесенным в списки обмена удерживаемое лицо пишет заявление о согласии на обмен. А теперь он почему-то от него отказывается".

Мирошник также напомнил заявление главы МИД ДНР Натальи Никоноровой о верификации "отказников", сделанное в понедельник по итогам видеоконференции контактной группы: "27-28 числа [декабря] должна пройти процедура верификации людей, которые, по словам Украины, не хотят подлежать обмену. Эта процедура будет проходить при участии координатора ОБСЕ, который подтвердит или опровергнет эти отказы. Конечные цифры стороны сверят".

В понедельник контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе видеоконференции согласовала обмен удерживаемыми лицами до конца года, что предусматривалось одним из пунктов итогового коммюнике парижского саммита "нормандской четверки".