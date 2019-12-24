NYT: США могут сократить численность воинского контингента в Африке

ТАСС, 24 декабря. Глава Пентагона Марк Эспер рассматривает возможность сокращения численности американских войск, размещенных в ряде стран на западе Африки, и даже полного вывода их из данного региона. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее данным, соответствующее решение может быть принято "в рамках плана оборонного ведомства США по передислокации своих войск по всему миру". В частности, проходящие в Пентагоне дискуссии касаются возможного ухода американских военнослужащих с баз в Нигере и Чаде. Кроме того, в Вашингтоне обсуждается вариант "прекращения оказания помощи Франции в борьбе с боевиками в Мали и Буркина-Фасо".

Как отметила газета, Пентагон готов пойти на подобные шаги, поскольку отдает "больший приоритет сдерживанию так называемых великих держав - России и Китая, чем борьбе с террористическими группировками". Ожидается, что ясность по этому вопросу наступит в январе. При этом, как утверждает издание, инициатива военного ведомства США "не будет одобрена американскими конгрессменами и вызовет критику со стороны союзников, в том числе Франции".

Газета указывает, что изначально США разместили свои войска в западной Африке с целью оказания помощи странам региона в борьбе с террористическими группировками "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и "Боко Харам". Однако, поскольку угроза совершения терактов со стороны этих группировок непосредственно в США низка, как пишет The New York Times, американские власти считают целесообразным уменьшить свое военное присутствие в регионе.

В то же время издание обращает внимание на то, что в случае принятия такого решения "образовавшийся вакуум в Африке могут заполнить другие великие державы". Кроме того, оно может привести к росту дестабилизации на континенте, что вызовет "увеличение потока беженцев в Европу".

По информации газеты, в настоящее время в Африке дислоцировано порядка 6,5 тыс. американских военнослужащих. Значительная часть из них находится в Джибути, Сомали и Нигере.

США уходят с Ближнего Востока

The New York Times отмечает, что в рамках стратегии сокращения присутствия войск США за рубежом Вашингтон также намерен снизить численность своих военных в Ираке и Афганистане. Тем самым администрация президента Дональда Трампа планирует выполнить свое предвыборное обещание.

В октябре Эспер во время визита в Афганистан заявил, что Соединенные Штаты могут сократить свое присутствие в этой стране до 8,6 тыс. военнослужащих без ущерба для борьбы с террористическими группировками. В настоящее время на территории Афганистана находятся около 14 тыс. американских военнослужащих, которые заняты подготовкой афганской армии, а также непосредственно участвуют в полевых операциях против экстремистов.