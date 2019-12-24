Reuters: в Буркина-Фасо в результате атаки боевиков погибли 35 мирных жителей

ТАСС, 25 декабря. Армия Буркина-Фасо отразила атаку террористов на севере страны, ликвидировав 80 боевиков. В ходе боевых столкновений погибли 35 мирных жителей и семь сотрудников силовых ведомств, сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на заявление президента страны Рока Марка Кристиана Каборе.

По данным агентства, утром группа террористов атаковала военных недалеко от города Арбинда, в северной провинции Сум. Армия и полиция открыли ответный огонь, успешно отразив нападение. В результате боев погибли 35 мирных граждан, четверо военнослужащих и трое полицейских. 80 боевиков были уничтожены.