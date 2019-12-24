В США предвыборный штаб Блумберга отказался от услуг фирмы, нанимающей заключенных

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Предвыборный штаб бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, участвующего в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, отказался от услуг компании, в число сотрудников которой входят заключенные американских тюрем. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой штаба.

Ранее портал The Intercept сообщил, что сотрудники, которые проводят предвыборную кампанию Блумберга, пользуются услугами фирмы ProCom. Она является оператором нескольких центров приема звонков. Два таких центра созданы на базе тюрем в штате Оклахома. В них работают заключенные.

По словам источников The Intercept, женщины из числа заключенных одной из тюрем в Оклахоме обзванивали в рамках кампании Блумберга потенциальных избирателей в штате Калифорния. Во время разговора они не уточняли, что находятся в пенитенциарном учреждении.

Представители штаба Блумберга заверили, что не были осведомлены о применении труда заключенных. "Мы не знали об этом и никогда не допустили бы такого, если бы знали. Мы не считаем верной данную практику и прекратили взаимодействие с субподрядчиком, о котором идет речь", - говорится в заявлении. Представители его штаба заявили, что будут более тщательно проверять компании, которые привлекают для выполнения различных работ.

О кандидате

Блумберг вступил в президентскую гонку в конце ноября. Его кампания сосредоточена на вопросах, касающихся экономики, здравоохранения, иммиграции, образования и предотвращения случаев стрельбы в общественных местах. Блумберг с 2002 по 2013 год занимал пост мэра Нью-Йорка. Он известен как филантроп и основатель одноименного агентства финансовых новостей. Миллиардер считается одним из богатейших людей США. Согласно последним оценкам журнала Forbes, его состояние превышает $55,9 млрд.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии пройдет с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). По его итогам, как планируется, будет выдвинут кандидат, который станет соперником действующего американского лидера Дональда Трампа в борьбе за пост президента США. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).