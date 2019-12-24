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Политический кризис в Боливии

В МИД Мексики заявили об угрозе вторжения на территорию посольства страны в Боливии

Ранее руководитель главного управления американских региональных организаций и механизмов в МИД Мексики Эфраин Гуадаррама сообщил, что власти Боливии усилили слежку за посольством страны

МЕХИКО, 25 декабря. /ТАСС/. Боливийские силовики могут вторгнуться на территорию мексиканского посольства в южноамериканской стране. Такое мнение выразил в своем Twitter во вторник заместитель министра иностранных дел Мексики по делам Латинской Америки и Карибского бассейна Максимилиано Рейес Суньига.

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"Мы заявляем, что военные и полицейские продолжают изолировать дипломатические объекты Мексики в Боливии, - говорится в записи. - Мы находимся в постоянной готовности в связи с риском вооруженного вторжения в наши здания в Ла-Пасе". Ранее в тот же день Эфраин Гуадаррама, руководитель главного управления американских региональных организаций и механизмов в МИД Мексики, сообщил, что власти Боливии усилили слежку за посольством страны.

В понедельник мексиканское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность в связи с "чрезмерным присутствием" представителей разведки и служб безопасности у дипломатического представительства страны в Ла-Пасе и попросило Боливию соблюдать условия Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая регламентирует основные вопросы дипломатического права.

По данным Карен Лонгарик, главы МИД Боливии в переходном правительстве, к концу ноября около 20 политиков, связанных с бывшим президентом Эво Моралесом, укрылись на территории посольства Мексики. В отношении четырех из них действует ордер на арест, и это означает, что дипломатическое представительство не может позволить им покинуть страну.

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БоливияМексикаПолитический кризис в Боливии
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