Мексика потребовала от Боливии обеспечить неприкосновенность своего посольства в Ла-Пасе

МЕХИКО, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Мексики осуждают действия переходного правительства Боливии в отношении их дипломатических объектов в Ла-Пасе и возлагают на него ответственность за любую попытку нарушить их неприкосновенность. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении мексиканского министерства иностранных дел.

"В настоящее время выставлено полицейское оцепление, которое регистрирует передвижения тех, кто въезжает на территорию мексиканских дипломатических объектов и покидает ее, агенты ведут запись, они уже попытались препятствовать свободному передвижению посла Мексики и дипломатического персонала", - указывается в документе. В Мехико считают, что происходящее "не соответствует привычной практике охраны и защиты дипломатической собственности", и объяснить его можно только в контексте "внутренней политической ситуации", сложившейся в Боливии.

"Правительство Мексики требует от Боливии соблюдать имеющиеся у нее международные обязательства, гарантировать неприкосновенность дипломатических миссий и прекратить политику запугивания, - подчеркивается в заявлении. - Если ситуация не изменится, то Мексика возлагает ответственность на Боливию за любые действия, которые могут нанести вред посольству, его аккредитованным сотрудникам и всем, кто находится под защитой мексиканского государства в этой стране".

По данным Карен Лонгарик, главы МИД Боливии в переходном правительстве, к концу ноября около 20 политиков, связанных с бывшим президентом Эво Моралесом, укрылись на территории посольства Мексики. В отношении нескольких из них действует ордер на арест, и это означает, что дипломатическое представительство не может позволить им покинуть страну.

Ситуация в Боливии

В южноамериканской стране 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, на тот момент занимавший пост главы государства. Карлос Меса, его главный соперник, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники президента организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель антиправительственных выступлений Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на то, чтобы принять полномочия главы государства.

Моралес 12 ноября прибыл в Мексику, где получил политическое убежище. Позднее в тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила, что берет на себя обязанности президента. Спустя месяц Моралес прилетел в столицу Аргентины, власти которой предоставили ему статус беженца.