Закупаемые в США военные конвертопланы разместят в зоне Токио

ТОКИО, 25 декабря. /ТАСС/. Администрация японского города Кисарадзу на восточном берегу Токийского залива дала в среду согласие на размещение там закупаемых в США военных конвертопланов Osprey. Глава местного муниципалитета Ёсикуни Ватанабэ заявил об этом на встрече с министром обороны страны Таро Коно, передает телеканал NHK.

Согласие на размещение, по этим данным, дано пока только на пять лет. Военное ведомство Японии намерено разместить на базе сухопутных сил в Кисарадзу все 17 закупаемых в США Osprey, способных летать в режиме вертолета и самолета.

В настоящее время Япония приобрела уже четыре таких конвертоплана, однако они пока находятся в США. Предполагается, что Osprey будут обслуживать мобильные амфибийные силы, создаваемые по образцу американской морской пехоты. Эти подразделения предполагается использовать в первую очередь для обороны отдаленных японских островов в Восточно-Китайском море. Поэтому со временем Osprey будут переведены из Кисарадзу на новую базу в префектуре Сага на острове Кюсю в этом районе.

Вооруженные силы США в октябре прошлого года уже разместили пять своих Osprey на базе американских ВВС Йокота, которая также находится в черте префектуры Токио. К 2024 году там будет развернуто в общей сложности 10 таких машин. Еще 24 Osprey уже размещены на южном японском острове Окинава, где они используются морской пехотой США.

Osprey совместно разработаны американскими компаниями Bell Helicopter и Boeing Helicopters, они способны перевозить от 24 до 32 человек с вооружением на расстояние более 1,6 тыс. км с крейсерской скоростью свыше 440 км/ч. Конвертопланы вооружены пулеметом и малокалиберной шестиствольной пушкой. В вооруженных силах Японии Osprey заменяют устаревшие военно-транспортные вертолеты CH-46.