Елизавета II в рождественском послании поддержала борцов за экологию

ЛОНДОН, 25 декабря. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II в рождественском послании напомнила о высадке союзников в Нормандии в 1944 году как о примере единения в борьбе за мир и поддержала экологических активистов. Традиционное выступление монарха транслировалось в среду британским телевидением.

"В этом году мы отмечали важный юбилей - "День Д". 6 июня 1944 года около 156 тыс. британских, канадских и американских военных высадились на севере Франции. Это была крупнейшая десантная операция", - сказала глава государства. "Я отлично помню выражение тревоги на лице моего отца (Георга VI, 1895-1952 - прим. ТАСС). Он знал про секретные планы, но, конечно, не мог ни с кем поделиться этими тяжелыми мыслями", - сообщила Елизавета II, которой на момент высадки союзников в Нормандии было 18 лет.

"С момента завершения Второй мировой войны многие благотворительные организации, группы и сообщества работали над тем, чтобы содействовать делу мира и единения на всей планете, сближая тех, кто занимал противоположные позиции. Желая оставить в прошлом былые разногласия и двигаться вместе вперед, мы чтим свободу и демократию, которая была однажды завоевана для нас столь большой ценой", - отметила монарх.

Елизавета II выступила в поддержку людей, которые сегодня борются за защиту окружающей среды. "Сегодняшние проблемы могут быть иными, чем те, что стояли перед людьми моего поколения <...>, но я поражена, как новые поколения проявляют подобную же целеустремленность по таким темам, как защита окружающей среды и климата", - сказала она.

2019 год - "ухабистая дорога"

Елизавета II признала, что уходящий год был не самым простым для страны, однако высказала уверенность в том, что даже небольшие уступки навстречу друг другу способны уменьшить серьезные расхождения во мнениях. "Дорога, конечно, не всегда [была] гладкая, и иногда в этом году она могла показаться довольно ухабистой, но небольшие шаги способны оказать огромное влияние, - отмечается в послании главы государства. - Маленькие шаги, сделанные с верой и надеждой, могут помочь преодолеть давние разногласия и глубинные расхождения во мнениях, принеся гармонию и понимание".

2019 год запомнился британцам серьезными разногласиями противников и сторонников выхода королевства из Евросоюза. Депутаты несколько раз не могли согласовать "бракоразводную" сделку с ЕС, премьер-министру Терезе Мэй пришлось уйти в отставку, а пришедшему ей на смену Борису Джонсону - провести досрочные парламентские выборы. Убедительная победа Консервативной партии Джонсона на этих выборах помогла сдвинуть процесс Brexit с мертвой точки - Палата общин с пятой попытки одобрила законопроект о выходе из ЕС.

Газета The Times ранее уже предположила, что Ее Величество, говоря про "ухабистую дорогу", имела также в виду и сложности этого года для королевской семьи. Начался он с того, что супруг королевы, герцог Эдинбургский Филип попал в ДТП, перевернувшись на своем Land Rover Freelander. И хотя принц, которому на тот момент было 97 лет, не пострадал, история наделала много шуму. Позже в центре внимания СМИ оказались внук Елизаветы II, принц Гарри и его супруга, американская актриса и фотомодель Меган Маркл, которые решили подать в суд на несколько британских таблоидов.

Под конец года сын королевы, принц Эндрю временно отказался от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи. Причиной стал скандал вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.