Эксперт: запрет импорта электричества из РФ нужен Зеленскому во внутриполитической борьбе

КИЕВ, 25 декабря. /ТАСС/. Поправки к закону "О рынке электрической энергии", подписанные в среду президентом Украины и предусматривающие запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам, не принесут Киеву серьезных негативных последствий, однако снимут с Владимира Зеленского обвинения в непатриотизме. Такое мнение в среду в беседе с корреспондентом ТАСС высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Зеленский подписал закон, потому что был вынужден реагировать на ту критику, которая звучала по отношению к так называемой поправке Геруса (глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус - прим. ТАСС), которую ликвидировали, которая позволяла поставлять электроэнергию из России и которая создавала для власти два кризиса. Первый кризис заключался в том, что власть обвиняли в непатриотизме, в допуске на украинский рынок российской электроэнергии. И второй кризис - в том, что власть обвиняли в сговоре с [украинским бизнесменом Игорем] Коломойским, который эту электроэнергию покупал", - пояснил Бортник.

Практического же значения подписанные Зеленским изменения в законодательстве в части импорта электроэнергии из РФ не имеют. "Отмена этой правки в целом кардинально не повлияет на ситуацию на рынке, поскольку остается возможность реэкспорта электроэнергии через территорию Белоруссии или получения ее из соседних стран по договорам о замещении этой электроэнергии", - рассказал эксперт. Таким образом, отметил он, "у компаний Коломойского остается доступ к покупке электроэнергии на внешних рынках и, соответственно, возможность получать электроэнергию дешевле, чем поставляет [украинский бизнесмен Ринат] Ахметов, остается, но информационный, политический кризис, связанный с работой этой поправки, попытались прикрыть, ликвидировать".

Бортник добавил, что на ситуацию на рынке электроэнергии законодательные нововведения не повлияют, так как конкуренция на нем по-прежнему будет невысокой. "На Украине сфера электроэнергии достаточно монополизирована, и цена на этом рынке находится в ручном регулировании, рынка, по сути, нет. Соответственно, ручное регулирование цены на этом рынке дает возможность сегодня игрокам, прежде всего, большим производителям электроэнергии в значительной мере диктовать условия промышленности и правительству, оно создает более плохие условия для работы промышленности, для работы больших потребителей электроэнергии", - отметил он. Кроме этого, напомнил Бортник, Украина - энергопрофицитная страна, которая на сегодня больше производит электроэнергии, нежели потребляет. "Вопрос был исключительно между Коломойским и Ахметовым - между потребителем и производителем этой электроэнергии о ее конечной цене", - резюмировал эксперт.