{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Спикер парламента Ливии считает, что Эрдоган пытается оправдать военное вторжение в страну

Это касается высказываний президента Турции о проживании в Ливии "миллиона турок", заявил Акила Салех Иса

КАИР, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган своими недавними высказываниями пытается оправдать военную агрессию против Ливии. Об этом, как передает новостной портал Al Marsad, заявил в среду спикер ливийской Палаты представителей (ПП, постоянный избранный парламент) Акила Салех Иса.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

"Спикер выразил свое удивление и изумление заявлениями Эрдогана, направленными на то, чтобы подорвать сплоченную социальную ткань ливийского общества и посеять смуту среди ливийцев", - сообщил его советник по СМИ Абдельхамид ас-Сафи и указал, что, в частности, это касается высказываний турецкого президента о проживании в Ливии "миллиона турок", но не уточнил, где и когда они прозвучали.

"Этими словами он пытается оправдать военную агрессию против Ливии, которая является независимым государством и членом Организации Объединенных Наций, - процитировал ас-Сафи Ису. - С живущими здесь турками и лицами других национальностей обращаются в соответствии с ливийскими законами, которые гарантируют их права, поэтому они не нуждаются в военных интервенциях их стран под предлогом защиты".

Спикер палаты назвал заявления Эрдогана "безответственными". "Это серьезно подрывает принципы международного мира и безопасности, наглядно показывая возвращение к ненавистной колониальной идеологии под надуманными оправданиями и ложными обвинениями", - сказал он. В связи с этим ас-Сафи призвал мировое сообщество "занять четкую и решительную позицию" в отношении подобных изречений и поведения, которые подрывают безопасность и стабильность, а Лигу арабских государств - "осудить политику турецкого режима и его абсурдные попытки посеять раздор между сыновьями одного народа и найти повод для военного вмешательства".

Ранее в среду Эрдоган во время визита в Тунис заявил, что Анкара все еще готова рассмотреть возможность отправки военных в Ливию, если подобный запрос поступит от Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи.

Ситуация в стране

Халифа Хафтар объявил 12 декабря, что его вооруженные силы приступают к "решающей битве за столицу". Командование ЛНА ранее неоднократно подчеркивало, что будет противостоять любой иностранной интервенции, а также пригрозило топить суда и сбивать транспортные самолеты с военными грузами из Турции.

Как заявил в понедельник Сарадж, его кабмин вынужден был заключать соглашения с Анкарой и просить у нее военной помощи, чтобы не допустить "оккупации" Триполи. В конце ноября ПНС подписало с Турцией вызвавший немало споров и критики меморандум о сотрудничестве в военной сфере, который предусматривает возможность поставок техники, оборудования и вооружений для использования в наземных, морских и воздушных операциях.

Теги
ТурцияЛивияЛивия: исламисты против армииЭрдоган, Реджеп ТайипТани, Абдалла Абдуррахман, ат-Сарадж, ФаизХафтар, Халифа
Реклама на ТАСС
Власти Ирана опровергли сведения об отключении интернета в стране
Не было соответствующего распоряжения, отметили в министерстве информационно-коммуникационных технологий республики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС