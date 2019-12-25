Спикер парламента Ливии считает, что Эрдоган пытается оправдать военное вторжение в страну

КАИР, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган своими недавними высказываниями пытается оправдать военную агрессию против Ливии. Об этом, как передает новостной портал Al Marsad, заявил в среду спикер ливийской Палаты представителей (ПП, постоянный избранный парламент) Акила Салех Иса.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

"Спикер выразил свое удивление и изумление заявлениями Эрдогана, направленными на то, чтобы подорвать сплоченную социальную ткань ливийского общества и посеять смуту среди ливийцев", - сообщил его советник по СМИ Абдельхамид ас-Сафи и указал, что, в частности, это касается высказываний турецкого президента о проживании в Ливии "миллиона турок", но не уточнил, где и когда они прозвучали.

"Этими словами он пытается оправдать военную агрессию против Ливии, которая является независимым государством и членом Организации Объединенных Наций, - процитировал ас-Сафи Ису. - С живущими здесь турками и лицами других национальностей обращаются в соответствии с ливийскими законами, которые гарантируют их права, поэтому они не нуждаются в военных интервенциях их стран под предлогом защиты".

Спикер палаты назвал заявления Эрдогана "безответственными". "Это серьезно подрывает принципы международного мира и безопасности, наглядно показывая возвращение к ненавистной колониальной идеологии под надуманными оправданиями и ложными обвинениями", - сказал он. В связи с этим ас-Сафи призвал мировое сообщество "занять четкую и решительную позицию" в отношении подобных изречений и поведения, которые подрывают безопасность и стабильность, а Лигу арабских государств - "осудить политику турецкого режима и его абсурдные попытки посеять раздор между сыновьями одного народа и найти повод для военного вмешательства".

Ранее в среду Эрдоган во время визита в Тунис заявил, что Анкара все еще готова рассмотреть возможность отправки военных в Ливию, если подобный запрос поступит от Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи.

Ситуация в стране

Халифа Хафтар объявил 12 декабря, что его вооруженные силы приступают к "решающей битве за столицу". Командование ЛНА ранее неоднократно подчеркивало, что будет противостоять любой иностранной интервенции, а также пригрозило топить суда и сбивать транспортные самолеты с военными грузами из Турции.

Как заявил в понедельник Сарадж, его кабмин вынужден был заключать соглашения с Анкарой и просить у нее военной помощи, чтобы не допустить "оккупации" Триполи. В конце ноября ПНС подписало с Турцией вызвавший немало споров и критики меморандум о сотрудничестве в военной сфере, который предусматривает возможность поставок техники, оборудования и вооружений для использования в наземных, морских и воздушных операциях.