{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста в Иране

В Иране ликвидированы 13 участников беспорядков

По данным агентства Fars, преступники были связаны с сепаратистской организацией

ТЕГЕРАН, 25 декабря. /ТАСС/. Группа из 13 человек, стоящих за организацией беспорядков и взрывов, была ликвидирована в расположенной на юге Ирана провинции Хузестан. Об этом сообщает в среду агентство Fars.

На эту тему

По его информации, участники группировки принимали участие в беспорядках, которые прошли по всей стране в ноябре этого года и были вызваны повышением цен на бензин. Кроме того, преступники были связаны с сепаратистской организацией "Арабское движение за освобождение Ахваза", которая стояла за террористическим актом во время военного парада 22 сентября 2018 года в расположенном на юго-западе страны городе Ахваз.

Теги
ИранАкции протеста в Иране
Реклама на ТАСС
СМИ: в Багдаде в результате серии терактов пострадали 16 человек
Кто может стоять за организацией взрывов, пока неизвестно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС