В Иране ликвидированы 13 участников беспорядков

ТЕГЕРАН, 25 декабря. /ТАСС/. Группа из 13 человек, стоящих за организацией беспорядков и взрывов, была ликвидирована в расположенной на юге Ирана провинции Хузестан. Об этом сообщает в среду агентство Fars .

По его информации, участники группировки принимали участие в беспорядках, которые прошли по всей стране в ноябре этого года и были вызваны повышением цен на бензин. Кроме того, преступники были связаны с сепаратистской организацией "Арабское движение за освобождение Ахваза", которая стояла за террористическим актом во время военного парада 22 сентября 2018 года в расположенном на юго-западе страны городе Ахваз.