В МИД Мексики сочли беспрецедентной угрозу вторжения в посольство страны в Боливии

МЕХИКО, 25 декабря. /ТАСС/. Вероятность вторжения силовиков на территорию посольства Мексики в Ла-Пасе, где получили убежище несколько бывших министров правительства Боливии, крайне высока. Такое мнение выразил в среду в публикации на своей странице в Twitter руководитель главного управления американских региональных организаций и механизмов в мексиканском МИД Эфраин Гуадаррама.

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"Когда Мексика в прошлом защищала тех, кто подвергался преследованию, то диктатуры (в Аргентине, Чили, Никарагуа, Уругвае) всегда оказывали на нее давление, - говорится в записи. - Однако угроза вторжения, с которой мы в настоящее время сталкиваемся в Ла-Пасе, не имеет прецедентов". Гуадаррама также отметил, что переходное правительство Боливии уведомило власти Мексики об ордерах на арест бывших чиновников только после того, как им было предоставлено убежище.

Как рассказал во вторник глава полиции Ла-Паса Уильям Кордеро, в посольстве Мексики укрываются экс-министр при президенте Хуан Кинтана, бывший глава Минкультуры Вильма Аланока, экс-министр юстиции Эктор Арсе и бывший руководитель Минобороны Хавьер Савалета. Их подозревают в подстрекательстве к мятежу и терроризме. По мнению Кордеро, властям Мексики следует их выдать.

Правительство Мексики во вторник потребовало от Боливии обеспечить неприкосновенность дипломатического представительства в Ла-Пасе и возложило на ее руководство ответственность "за любые действия, которые могут нанести вред посольству, его аккредитованным сотрудникам и всем, кто находится под защитой мексиканского государства в этой стране".