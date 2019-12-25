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СМИ: Вашингтон сделал упор на помощи союзникам в Средиземноморье

Власти США стремятся противостоять России и Турции, отмечает газета The Hill

ВАШИНГТОН, 25 декабря. /ТАСС/. Американские законодатели, стремясь противостоять России и Турции, сосредоточились на поддержке таких партнеров в Средиземноморье, как Израиль, Греция и Кипр. К такому выводу пришла в среду газета The Hill.

Ранее американский Конгресс одобрил, а президент страны Дональд Трамп подписал пакет законов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году. Как поясняет издание, документ направлен, в частности, на то, чтобы сделать США "ключевым игроком на рынке природного газа в регионе благодаря партнерству со странами Восточного Средиземноморья в области безопасности и энергетики".

Кроме того, в числе одобренных мер - укрепление связей с Грецией в военной сфере, а также снятие эмбарго на поставки вооружений Кипру. "Снимая эмбарго на поставки оружия Кипру и предоставляя необходимую военную помощь Греции, этот закон обеспечивает комплексный подход к стабильности основных региональных партнеров", - цитирует издание сенатора Марко Рубио (республиканец от штата Флорида).

Как поясняет The Hill, пакет законопроектов был принят на фоне обвинений в нарушении воздушного пространства, часто звучащих со стороны Афин в адрес Анкары, а также недавнего подписания ливийским Правительством национального согласия (ПНС) и Турцией меморандума о взаимопонимании, который, помимо прочего, касается разграничения морских зон между странами, что, в частности, предусматривает возможность разведки и добычи турецкими компаниями полезных ископаемых в исключительной экономической зоне Ливии. Документ ранее раскритиковали Египет, Греция и Кипр, не нашел он поддержки и в Евросоюзе.

"Во все более нестабильном регионе, когда Турция решительно делает поворот в сторону от Запада, партнерство Греции, Кипра и Израиля с США особенно своевременно", - заявил конгрессмен Гас Билиракис (республиканец от штата Флорида). Его слова также приводит The Hill.

В середине декабря министр обороны США Марк Эспер заявил, что обеспокоен отдалением Турции от НАТО и сближением ее с Россией. В свою очередь, газета The Wall Street Journal в среду сообщила, что вашингтонская администрация опасается, что наращивание давления на Анкару может сблизить ее с Москвой, однако все равно намерена ввести санкции против Турции в связи с приобретением ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Теги
СШАКипрТурцияГрецияЕгипетРоссияЛивияИзраильТрамп, ДональдЭспер, Марк
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