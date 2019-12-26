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Минобороны КНР заявило, что США добиваются абсолютного военного превосходства в космосе

В китайском военном ведомстве считают, что из-за американских космических сил может начаться гонка вооружений

ПЕКИН, 26 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты под предлогом исходящей от других стран угрозы милитаризируют космическое пространство и планируют достичь полного военного превосходства в этой сфере. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель Министерства обороны КНР, старший полковник У Цянь.

"Космос является общей собственностью всего человечества. Китай всегда поддерживал использование космического пространства в мирных целях, а также выступал против его милитаризации и гонки вооружений в космосе, и даже применения военной силы или угроз ее применения посредством находящихся в этом пространстве объектов", - указал он.

По его словам, США под предлогом исходящей от других стран военной угрозы сформировали космические силы, которые предназначены для достижения абсолютного военного превосходства в космосе и повлекут за собой гонку вооружений в этой сфере. "Это представляет серьезную угрозу миру и безопасности в космическом пространстве, глобальной стратегической стабильности. Мы выражаем в связи с этим решительный протест", - добавил официальный представитель Министерства обороны КНР.

23 декабря официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил о том, что Китай выражает обеспокоенность и выступает решительно против стратегии доминирования США в космическом пространстве.

Космические силы ВС США официально учреждены 20 декабря после подписания президентом США Дональдом Трампом военного бюджета страны на 2020 год. Они стали шестым видом вооруженных сил США и первым, учрежденным после формирования современной структуры американской армии в 1947 году.

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