США признали, что принимали участие в реформировании Генпрокуратуры Украины

КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Посольство США на Украине выразило удовлетворение реформой Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и сообщило о своей причастности к этому процессу. С таким заявлением в четверг выступил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор на пресс-конференции.

"Посольство США и команда посольства США принимали участие в этом процессе", - сообщил Тейлор, имея в виду процесс реформирования ГПУ. Он подчеркнул, что считает для себя большой честью "стать свидетелем этой чрезвычайно важной реформы". Он назвал ее "наиболее комплексной реформой", которую наблюдал на Украине.

Американский дипломат отметил в качестве позитива процесс переаттестации прокуроров, назвав это "первым шагом, направленным на повышение доверия к органу и праву на Украине". В то же время он подчеркнул необходимость продолжения работы в этом направлении. "Следующий год - это сложная часть работы", - отметил Тейлор, уточнив, что процесс аттестации прокуроров должен быть продолжен на всей территории Украины.

На совместной с Тейлором пресс-конференции генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка анонсировал открытие Офиса генпрокурора 2 января, что является частью реформы ГПУ. Он добавил, что в нем будут работать 610 прокуроров, которые уже успешно прошли переаттестацию, сдав тесты на знание законодательства и общие способности, а также пройдя проверку на добропорядочность. В офисе будет создано 12 департаментов, восемь управлений и две специальные прокуратуры.

Реформа ГПУ была утверждена путем принятия соответствующего законопроекта Верховной радой 19 сентября. Инициатором документа выступил президент Украины Владимир Зеленский. Ранее Рябошапка заявлял, что процесс реформирования займет два года.