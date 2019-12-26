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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

На Украине уволен единственный прокурор - член международной следственной группы по МН17

Фамилию уволенного чиновника пресс-секретарь бывшего генерального прокурора Украины Лариса Сарган не назвала

КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Прокурор, который являлся единственным представителем Украины в международной следственной группе по расследованию катастрофы в небе над Донбассом малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН-17, уволен. Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Прокуроры, входившие в международную следственную группу, уволены", - написала она на своей странице в Facebook. Сарган уточнила, что последним "уволен руководитель следственной группы по МН17 от Украины и единый прокурор от Украины", добавив, что эту информацию она получила "от коллег из Нидерландов".

Более того, по словам Сарган, с целью прояснить ситуацию с увольнением представителя Украины в Киев прилетал председатель международной совместной следственной группы Фред Вестербеке, однако генеральный прокурор Украины с ним не встретился.

Фамилию уволенного прокурора Сарган не назвала.

Cамолет Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. Самолет следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Большинство погибших - 196 человек - были гражданами Нидерландов.

После трагедии, в соответствии с заключенными международными соглашениями между Украиной, Австралией, Бельгией, Нидерландами и Малайзией, была создана Совместная следственная группа для уголовного расследования катастрофы. В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к крушению. Судебный процесс над ними должен начаться в Нидерландах 9 марта 2020 года.

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УкраинаРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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