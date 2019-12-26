В Черногории протестующие против закона о вероисповедании перекрыли трассу

БЕЛГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Жители города Беране (восток Черногории) перекрыли трассу в знак протеста против законопроекта о свободе вероисповедания, который в настоящий момент рассматривает парламент республики. Об этом сообщил в четверг портал IN4S .

Сообщается, что местные жители блокировали въезд в город и призывают граждан страны присоединиться к акции в своих населенных пунктах. Протестующие называют свои действия ответом на меры властей, которые заблокировали центр столицы страны в связи с обсуждением спорного законопроекта.

Ранее один из лидеров черногорского оппозиционного "Демократического фронта" Андрия Мандич призвал своих сторонников в знак протеста заблокировать улицы и дороги по всей стране. Мандич также призвал главу кабмина Душко Марковича, присутствующего на заседании парламента, к диалогу с представителями Сербской православной церкви (СПЦ).

Перед началом голосования полиция Черногории заблокировала ряд центральных улиц Подгорицы. Однако, позднее премьер-министр Душко Маркович признал полицейские меры неадекватными и запретил сотрудникам полиции применять силу в отношении протестующих.