Додон сообщил, что попытается наладить отношения с парламентом Гагаузии

КИШИНЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон попытается наладить отношения с парламентом Гагаузской автономии, который ранее выразил недовольство сотрудничеством с Кишиневом. Об этом глава республики написал в четверг на своей странице в Facebook после встречи с башканом (главой) автономии Ириной Влах и депутатами Гагаузии.

"По приглашению председателя Народного собрания Гагаузии Владимира Кысса я приму участие в одном из первых заседаний законодательного органа в следующем году. На этой встрече мы проанализируем ситуацию в регионе и те проблемы, с которыми сталкивается автономия", - написал Додон.

Президент также проинформировал о возобновлении работы межпарламентской рабочей группы, перед которой поставлена задача привести молдавские законы и нормативные акты в соответствие с законом о статусе Гагаузии от 1994 года. В этом документе закреплены договоренности, на которые гагаузы согласились, отказавшись от построения независимого государства в начале 1990-х годов.

Несколько недель назад парламент Гагаузии принял решение приостановить работу депутатов в совместной группе, которая уже три года не может согласовать принципы урегулирования конфликта с Молдавией. Ранее глава автономии возложила ответственность за отсутствие прогресса в этом вопросе на проевропейские партии, которые, по ее словам, не хотят соблюдать права гагаузов. Она указала, что автономия продолжит привлекать внимание международного сообщества к "систематическому нарушению особого правового статуса Гагаузии". Проблему в Кишиневе признают и заявляют, что этот опыт мог быть применен к урегулированию отношений с непризнанным Приднестровьем.

На юге Молдавии проживают около 150 тыс. гагаузов, которые представляют тюркоязычную народность православного вероисповедания. В 1990 году они провозгласили свою республику, но Кишинев ее не признал и направил на усмирение гагаузов отряды добровольцев. Избежать кровопролития удалось после того, как занимавший тогда пост президента СССР Михаил Горбачев направил на юг Молдавии внутренние войска. В декабре 1994 года конфликт удалось решить путем создания автономии. У Гагаузии есть свой парламент, правительство, флаг, герб и гимн, а глава автономии является членом правительства Молдавии.