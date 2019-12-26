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Кризис в Сирии
Обновлено 

Путин и Нетаньяху обсудили по телефону Иран и ситуацию в Сирии

Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе израильской стороны

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора в четверг Иран и ситуацию в Сирии. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Премьер-министр Нетаньяху провел телефонную беседу с президентом Путиным, они обсудили Иран и ситуацию в Сирии. Президент Путин поздравил премьер-министра Нетаньяху с Ханукой, а премьер-министр Нетаньяху поздравил президента Путина с Новым годом", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе израильской стороны. Путин и Нетаньяху "обсудили актуальные темы региональной повестки дня, а также некоторые вопросы двусторонних отношений в контексте запланированного на январь 2020 года визита президента России в Израиль", отметили в пресс-службе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИранСирияРоссияКризис в СирииИзраильНетаньяху, Биньямин
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