Глава МВД Украины попросил об иностранной помощи по "делу Шеремета"

КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков попросил США и несколько других стран о дополнительной помощи в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, в котором подозревают группу украинских правых радикалов. Об этом заявил в четверг временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, передает украинское издание "Европейская правда".

"Аваков провел очень подробный брифинг для нас, иностранных послов, - сказал временный поверенный в делах США в Киеве. - Однако, я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы. Аваков попросил несколько государств-партнеров о помощи (в расследовании - прим. ТАСС). И я знаю, что некоторые из них сейчас изучают, чем мы могли бы помочь", - сказал Тейлор.

По мнению американского дипломата, глава МВД Украины не вполне уверен в обоснованности обвинений, предъявленных фигурантам "дела Шеремета". "Он (Аваков - прим. ТАСС) не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди "много работы". Поэтому я действительно не думаю, что он и сам уверен", - добавил Тейлор.

Украинские правоохранительные органы 12 декабря объявили, что подозревают в убийстве Шеремета пять участников силовой операции украинских сил в Донбассе - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. По версии следствия, взрывное устройство в машине журналиста установила Кузьменко. Другие фигуранты проходят по делу как соучастники или свидетели. Как сообщил сразу после задержания первый заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль, в расследовании убийства Шеремета принимали участие представители ФБР США.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист, последние пять лет жизни работал на Украине. Он погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработала бомба.