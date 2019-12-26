Генсек ООН продолжит внимательно следить за выдачей США виз дипломатам из России

ООН, 26 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будет внимательно следить за тем, чтобы США выдавали визы российским дипломатам для участия в мероприятиях по линии организации. Об этом сообщил в четверг ТАСС официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что невыдача виз США российским представителям происходит при попустительстве генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. Она также обратила внимание на случаи, когда уже работающим в Нью-Йорке российским сотрудникам не продлевают визы. Как подчеркнула Захарова, гарантом соблюдения США обязательств страны пребывания ООН является именно генеральный секретарь организации.

"Генсек сохраняет сильную обеспокоенность задержками в выдаче американских виз представителям РФ и других стран, - сказал собеседник агентства. - Он (Гутерриш - прим. ТАСС) и его сотрудники продолжат внимательно следить за этой темой", - сказал он.

Дюжаррик напомнил, что этой проблеме посвящен доклад комиссии по отношениям со страной пребывания ООН, подготовленный для Генеральной Ассамблеи. "В течение многих месяцев сам генсек и Совет по правовым вопросам [ООН] доводили свою обеспокоенность до сведения высоких представителей страны пребывания", - подчеркнул он.

С начала 74-й сессии Генассамблеи ООН США не выдали визы 18 российским делегатам, в том числе для участия в мероприятиях сентябрьской недели высокого уровня. В результате этот вопрос стал предметом обсуждения на экстренном заседании комитета по отношениям ООН со страной пребывания. Вывод о нарушении США обязательств перед всемирной организацией вошел в итоговый доклад комитета.

В декабре Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам ряда стран, включая Россию, прибывающим в страну на мероприятия по линии всемирной организации.