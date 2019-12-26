Лидер оппозиции Черногории пригрозил местью премьеру после задержаний протестующих

БЕЛГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Один из лидеров черногорской оппозиции Милан Кнежевич пригрозил местью премьеру страны Душко Марковичу после начавшихся задержаний протестующих. Такое заявление Кнежевич сделал в обращении к премьеру в ходе заседания парламента, в котором Маркович также принимает участие.

"Мы здесь слышали премьера Марковича, который нам гарантировал, что людей не будут задерживать и избивать. В Зете (пригородный район Подгорицы - прим. ТАСС) уже начались задержания, кроме прочего, задержали моего брата. Хочу вам сказать, что если только хоть что-то случится с братом, я буду обвинять вас, никого другого, потому что вы дали слово. Если хотя бы один волос упадет с головы моего брата, клянусь, что буду винить вас, говорю это перед всей Черногорией", - заявил Кнежевич.

Он призвал премьера отозвать полицию и прекратить задержания. По словам Кнежевича, людей в Зете арестовывают, потому что он сам родом оттуда. "Я здесь - берите меня. Почему вы задерживаете моих земляков?" - спросил он.

В ответ премьер заявил о необходимости соблюдения порядка. "Пока вы блокируете дороги, может кто-то умереть, не добравшись до больницы, люди не могут забрать детей из детсада, поэтому полиция вас задерживает. Это конституционное и законное обязательство этого государства", - сказал Маркович.

Второй лидер черногорской оппозиции Андрия Мандич выступил с жестким заявлением, призвав председателя правительства или отозвать закон о свободе вероисповедания, или готовиться к полномасштабному конфликту в стране. Он напомнил, что участвовал в военных конфликтах 1991 и 1999 годов, и призвал своих боевых товарищей выступить в защиту Сербской православной церкви. "Я выслушал премьера и понял, что мы, вероятно, вступим в конфликт. Да, будут столкновения. Зачем вам это было нужно, зачем вы атаковали церковь?" - подытожил Мандич.

Ранее Маркович пообещал депутатам, что полиция не будет применять силу против протестующих. Однако после блокирования городов и трасс по всей стране правоохранители перешли к задержаниям участников акций протеста. По последним данным, начались задержания в крупном приморском городе Бар, движение в котором блокировали демонстранты. Также полиция задерживает граждан на стратегическом Джурджевом мосту на севере страны и в пригороде столицы Зете, где активисты заблокировали трассу, ведущую к столичному аэродрому Подгорица.