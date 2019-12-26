Экс-премьера Кот-д'Ивуара обвинили в заговоре

ПРЕТОРИЯ, 26 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Кот-д'Ивуара предупредила оппозиционного политика и бывшего премьер-министра страны Гийома Соро о том, что ему грозит пожизненное заключение по обвинению в подготовке антиправительственного заговора, а не участие в предстоящих президентских выборах. Соответствующее заявление сделал в ходе пресс-конференции прокурор Ричард Аду.

"Наказанием за попытку заговора, направленного против безопасности государства, является пожизненный приговор", - цитирует его в четверг агентство Reuters. Аду представил сделанную спецслужбами запись одного из разговоров Гийома Соро, в котором, по словам прокурора, политик планирует переворот.

Официальный представитель бывшего главы правительства Афуси Бамба Ламин не стала отрицать подлинность представленной записи, однако подчеркнула, что высказывания были вырваны из контекста. "В ближайшее время мы опубликуем полную версию разговора, который произошел еще в 2017 году", - отметила она.

В минувший понедельник направлявшийся в Кот-д'Ивуар после шестимесячного отсутствия Гийом Соро был вынужден сделать остановку в Гане, когда узнал, что против него властями страны выдан международный ордер на арест по обвинениям в "попытке посягнуть на авторитет государства и на территориальную целостность страны". В тот же день в Кот-д'Ивуаре были проведены аресты 15 видных сторонников Соро. Сейчас прокуратура представила ряд фактов в поддержку своей версии событий.

В поисках президентского поста

В середине октября текущего года Гийом Соро объявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента на предстоящих в октябре 2020 года выборах. Соро возглавлял правительство Кот-д'Ивуара с апреля 2007 года по март 2012 года, и занимал пост спикера Национальной ассамблеи с марта 2012 по февраль 2019 года. Минувшим летом Соро создал новое движение "Солидарные поколения и народы", которое, по его словам, призвано повторить в Кот-д'Ивуаре электоральный успех французской партии "Республика на марше", способствовавшей приходу к власти Эмманюэля Макрона.

Гийом Соро получил широкую известность в Кот-д'Ивуаре, когда принял участие в 2002 году в восстании против тогдашнего президента страны Лорана Гбагбо. В тот же год в стране на западе Африки началась гражданская война, которая завершилась компромиссом правительства и оппозиции весной 2007 года, что дало новый импульс политической карьере Соро, когда он занял пост премьер-министра.

С начала 2019 года, отмечает журнал "Жен африк", отношения между действующим президентом Кот-д'Ивуар Алассаном Уаттара и Гийомом Соро сильно испортились, и они стали открытыми политическими конкурентами. Алассан Уаттара ранее объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру после завершения в 2020 году своего нынешнего и второго по счету президентского срока. Однако, подчеркивает британская радиокомпания Би-би-си, в последнее время появились сомнения в том, что это решение Уаттара является окончательным.