В МИД Эстонии заявили, что не поддадутся давлению в ситуации с агентством Sputnik

ТАЛЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что власти республики не поддадутся давлению в ситуации с ограничением работы агентства Sputnik, так как полагают, что действуют в рамках закона. Об этом он написал в четверг вечером в Facebook.

"Эстония не поддается давлению ни одного иностранного государства в вопросах, которые касаются беспристрастного выполнения законов на территории республики", - написал он.

"Что касается ситуации со Sputnik, то эстонские власти в соответствии с эстонским правовым порядком применяют санкционную политику Европейского Союза, которая в том числе касается ряда граждан Российский Федерации, поддерживавших агрессию против Украины", - добавил он.

Ранее в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия примет ответные жесткие меры, если эстонские власти продолжат притеснять журналистов агентства Sputnik. По мнению главы Совфеда, такие действия в отношении агентства Sputnik будут накладывать негативный отпечаток на российско-эстонские отношения.

Совет Федерации в четверг направил представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович письма, в которых призвал их повлиять на власти Эстонии с целью прекращения попыток ограничить работу агентства Sputnik.

Ситуация вокруг Sputnik в Эстонии

Ситуация вокруг эстонского бюро Sputnik обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули помещение в Таллине. В МИА "Россия сегодня" позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам Sputnik уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Президент России Владимир Путин назвал давление на Sputnik в Эстонии удивительным цинизмом. Дезир призвал власти республики воздержаться от ограничений в отношении журналистов агентства. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал дать уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения относительно ограничений в работе российского новостного агентства.