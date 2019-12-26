Комитет парламента Черногории не принял поправки к проекту закона о вероисповедании

БЕЛГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Комитет по правам и свободам человека Скупщины (парламента) Черногории отказался принимать поправки к законопроекту о свободе вероисповедания, предложенные Сербской православной церковью (СПЦ) и черногорской оппозицией. Об этом сообщил в четверг портал Vijesti.

Члены комитета от правящей коалиции отвергли все поправки, предложенные оппозицией. После завершения заседания назначено совещание спикера парламента Ивана Брайовича, на котором будет принят план дальнейших действий.

Черногорские депутаты обсуждают законопроект "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" с 11:00 по местному времени (13:00 мск). К этому моменту полиция Черногории блокировала правительственный квартал в столице, чтобы не допустить акции протеста верующих у здания парламента. Колонна протестующих во главе с епископами Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви численностью в несколько тысяч человек отслужила молебен прямо на улице. Затем лидер черногорской оппозиции Андрия Мандич призвал своих сторонников выходить на улицы и трассы и блокировать их.

После этого жители Беране (восток страны) заблокировали перекресток на въезде в город, парализовав движение по четырем направлениям. Этому примеру последовали жители других городов. Как заявил ТАСС Мандич, протестующие заблокировали большинство городов страны, включая Черногорское Приморье, города Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, а также дороги в направлении Никшича. По данным СМИ, заблокированы также города Бар, Котор и туристическая столица Черногории Будва, последним к акции присоединился второй по величине город страны Никшич, являющийся крупным промышленным центром.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории пытается провести через парламент закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" в стране, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.