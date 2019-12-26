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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Генпрокуратура Украины опровергла информацию об увольнении прокуроров по делу рейса МН-17

Ранее об этом сообщила пресс-секретарь бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура Украины (ГПУ) опровергла информацию об увольнении прокуроров, входящих в международную следственную группу по расследованию катастрофы над Донбассом малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН-17. Заявление "в связи с распространением недостоверной информации о ситуации вокруг расследования авиакатастрофы" опубликовала в четверг вечером пресс-служба ведомства.

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"В международную следственную группу в этом расследовании от ГПУ входят семь прокуроров, а в национальную следственную группу - 11 прокуроров, - сообщили в пресс-службе. - Они продолжат свою работу над этим уголовным производством в офисе генерального прокурора".

Как отметили в Генпрокуратуре, "процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется сотрудниками вновь созданного департамента по надзору над уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта".

Ранее пресс-секретарь бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган написала на своей странице в Facebook, что "прокуроры, входившие в международную следственную группу, уволены".

Cамолет Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. Самолет следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Большинство погибших - 196 человек - были гражданами Нидерландов.

После трагедии, в соответствии с заключенными международными соглашениями между Украиной, Австралией, Бельгией, Нидерландами и Малайзией, была создана Совместная следственная группа для уголовного расследования катастрофы. В июне этого года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к крушению. Судебный процесс над ними должен начаться в Нидерландах 9 марта 2020 года.

Теги
АвстралияБельгияМалайзияНидерландыРасследование крушения Boeing в Донецкой областиЛуценко, Юрий Витальевич
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