Трамп раскритиковал Пелоси за рост числа бездомных в Калифорнии

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг обрушился с критикой на спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, призвав ее сосредоточиться на решении проблемы роста числа бездомных в штате Калифорния, который она представляет в нижней палате американского законодательного органа.

"Калифорния с большим отрывом занимает первое место в стране как по числу бездомных, так и по темпам роста числа бездомных. Сумасшедшей Нэнси стоит сконцентрироваться на этом в своем опустившемся округе, а также на помощи своему некомпетентному губернатору [штата Калифорния Гэвину Ньюсому в решении] большой проблемы бездомных", - написал в Twitter американский лидер.

С момент запуска Палатой представителей процедуры импичмента Трамп часто критикует Пелоси за ее действия или бездействие. На прошлой неделе конгрессмены утвердили обвинительное заключение в отношении президента, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. Обвинения теперь должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения.

Ранее предполагалось, что конгрессмены в день голосования по статьям импичмента рассмотрят резолюцию по списку законодателей, которые выступят в качестве обвинителей на процессе в Сенате. Этот же документ должен был одобрить передачу статей обвинения в верхнюю палату. Однако, по словам Пелоси, демократы не могут назначить обвинителей и передать статьи, пока не узнают, "что будет представлять собой процесс".

По утвержденным правилам, голосование по резолюции может состояться в любое время по инициативе председателя юридического комитета нижней палаты Джерролда Надлера или его представителей. При этом временных рамок для рассмотрения этой резолюции нет, что теоретически позволяет демократам откладывать передачу статей обвинения в Сенат вплоть до выборов 2020 года. Трамп ранее неоднократно критиковал демократов за то, что они задерживают передачу обвинения в Сенат.

Чтобы импичмент был объявлен, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.