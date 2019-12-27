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Почетный император Японии впервые после отречения появится на публике 2 января

Император Акихито и его супруга Митико примут участие в новогоднем поздравлении

ТОКИО, 27 декабря. /ТАСС/. Почетный император Японии Акихито вместе со своей супругой Митико впервые после отречения от престола совершит официальный выход на публику 2 января. Как сообщило в пятницу агентство Kyodo, они примут участие в новогоднем поздравлении вместе с другими членами императорской семьи.

Акихито и Митико выйдут на специальный балкон дворца поприветствовать собравшихся жителей Японии трижды в первой половине дня. При этом император Нарухито и императрица Масако совершат в общей сложности пять таких выходов.

Поздравление императора является одной из главных новогодних традиций в Японии. Ежегодно для этого ко дворцу приходят тысячи человек. По традиции монарх и члены его семьи приветствуют своих подданных с закрытого пуленепробиваемым стеклом балкона Императорского дворца.

Акихито занял трон в 1989 году после смерти отца и стал первым японским монархом, получившим престол при послевоенной конституции. Согласно нынешнему основному закону, император не имеет статуса даже номинального главы государства, а провозглашается лишь символом государства и единства народа. Монарх в Японии лишен каких-либо реальных полномочий и выполняет чисто церемониальные функции. Кстати, и сама Япония, которая до войны именовалась империей, теперь официально называется Государством Япония.

Нарухито вступил на престол 1 мая после того, как его отец добровольно ушел на покой по причине преклонного возраста. 22 октября в Токио состоялась церемония представления нового императора стране и миру, на нее были приглашены многочисленные зарубежные гости. Затем 10 ноября император Нарухито и его супруга императрица Митико в открытом лимузине проследовали в специальном кортеже по улицам японской столицы. Их приветствовали более 120 тыс. жителей города и туристов.

Теги
ЯпонияАкихито
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