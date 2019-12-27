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В Минобороны Турции заявили о готовности при необходимости отправить военных в Ливию

Турецкий президент Тайип Эрдоган уже не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию

АНКАРА, 27 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции готовы нести службу как на территории самой республики, так и за ее пределами. Об этом заявили в Министерстве национальной обороны Турции, комментируя возможность отправки военных страны в Ливию.

"Вооруженные силы готовы нести службу в любом месте, будь то внутри страны или за ее пределами", - приводит в пятницу газета Türkiye выдержку из заявления оборонного ведомства.

Президент Турции Тайип Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если Партия национального согласия (ПНС) в Триполи попросит его о помощи. 28 ноября Анкара и Триполи заключили меморандум о сотрудничестве, в том числе военном. Эрдоган утвердил его 26 декабря и в тот же день сообщил, что уже в январе запросит у парламента разрешение отправить в Ливию войска.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.

Теги
ТурцияЛивияЭрдоган, Реджеп Тайип
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