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Наступление Ливийской национальной армии на Триполи

СМИ: армия Хафтара взяла под контроль старый аэропорт Триполи

Как сообщает телеканал Al Arabiya, Ливийская национальная армия продвигается к центру города

КАИР, 27 декабря. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара установила контроль над обширными территориями на южных окраинах Триполи, в том числе заняв давно не функционирующий международный аэропорт столицы, и теперь развивает наступление к центру города. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление командования ЛНА.

"Мы отбили аэропорт Триполи и территорию вплоть до нефтехранилищ [расположены приблизительно в 15 км к северу от аэропорта]", - отмечается в коммюнике. В нем также указывается, что армия контролирует "наиболее важные дороги, которые ведут к сердцу столицы", а формирования Правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа отступают со своих позиций, множество их бойцов взято в плен. Международный аэропорт расположен в районе Каср Бен-Гашир приблизительно в 25 км к югу от центра Триполи и уже более пяти лет не функционирует после того, как серьезно пострадал во время столкновений враждующих фракций летом 2014 года.

Как заявил Al Arabiya официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари, отступающие отряды ПНС сейчас концентрируются в жилых кварталах Триполи. "Вступить в битву за главные районы столицы готовятся элитные спецподразделения, - отметил он. - На данном этапе больше не будет тактических пауз, а события грядущих часов удивят всех ливийцев". Генерал аль-Мисмари также утверждал, что с 4 апреля, когда Хафтар отдал приказ наступать на главный город страны, потери противника в живой силе составили 940 человек убитыми.

12 декабря после длившихся несколько месяцев позиционных боев и осады Триполи Хафтар объявил о том, что его силы приступают к "решающей битве". На защиту столицы заседающее там правительство мобилизовало формирования из других подконтрольных ему регионов, объявив 20 декабря об активизации подписанного в конце ноября меморандума по военному сотрудничеству с Турцией. Как заявил в минувший понедельник Сарадж, его кабмин вынужден был заключать эти соглашения и просить военной помощи, чтобы не допустить "оккупации" Триполи.

Вслед за этим на текущей неделе документ был окончательно утвержден президентом Турции Тайипом Эрдоганом, который указал, что намерен в январе, когда законодатели возобновят работу, направить в парламент запрос об отправке турецких военных в Ливию, если поступит "соответствующее приглашение" со стороны столичного кабмина. Как сообщалось, в четверг ПНС официально обратилось с запросом к Анкаре оказать "воздушную, наземную и морскую" военную помощь.

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ЛивияНаступление Ливийской национальной армии на Триполи
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