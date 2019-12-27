{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: суд Одессы отпустил из-под стражи 11 человек, подозреваемых в терроризме

Издание "Думская" также сообщает, что ранее из украинских колоний начали выпускать осужденных

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Приморский районный суд Одессы в пятницу освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов. Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ).

По данным издания, выпущены подозреваемые в совершении серии взрывов в Одессе Александр Шевцов, Игорь Удовенко, Евгений Подмазко и Екатерина Фотева, организатор взрыва под стенами областного управления СБУ Владимир Грубник, а также ряд других лиц с подобными обвинениями.

"Думская" также пишет, что на днях из украинских колоний начали выпускать осужденных, в частности, изданию "достоверно известно о пяти, среди которых - Константин Калашников, получивший 13 лет за диверсию на железной дороге, и Денис Шатунов (10 лет за организацию заказного убийства, которое удалось предотвратить)".

По версии газеты, указанные лица могут попасть в списки на обмен пленными между Украиной и провозглашенными республиками Донбасса, который планируется провести до конца года.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Премьер Эстонии заявил о важности диалога с Россией
Юри Ратас при этом отметил, что никакой подготовки к возможной встрече премьеров двух стран сейчас не ведется
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС