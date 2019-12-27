СМИ: суд Одессы отпустил из-под стражи 11 человек, подозреваемых в терроризме

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Приморский районный суд Одессы в пятницу освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов. Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ).

По данным издания, выпущены подозреваемые в совершении серии взрывов в Одессе Александр Шевцов, Игорь Удовенко, Евгений Подмазко и Екатерина Фотева, организатор взрыва под стенами областного управления СБУ Владимир Грубник, а также ряд других лиц с подобными обвинениями.

"Думская" также пишет, что на днях из украинских колоний начали выпускать осужденных, в частности, изданию "достоверно известно о пяти, среди которых - Константин Калашников, получивший 13 лет за диверсию на железной дороге, и Денис Шатунов (10 лет за организацию заказного убийства, которое удалось предотвратить)".

По версии газеты, указанные лица могут попасть в списки на обмен пленными между Украиной и провозглашенными республиками Донбасса, который планируется провести до конца года.